İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Bülent Endez, Nurten Endez, Eren Endez, Levent Endez ve Hayırsever Rıdvan Şen arasında, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Maliye Arazinde 24 derslikli İlkokul Binası Yapımı Protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.

Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Bülent Endez, Nurten Endez, Eren Endez, Levent Endez ve Hayırsever Rıdvan Şen aarasında, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Maliye Arazinde 24 derslikli İlkokul Binası Yapımı Protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Demet Akalın Selçuk Balcı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 14:05:53. #1.15#

title