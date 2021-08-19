İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
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Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 7-13 Ağustos haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 7-13 Ağustos haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım."

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERİMİZ NERESİ?

Yapılan açıklamaya göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz;

  • Batman,
  • Bayburt,
  • Aksaray,
  • Gümüşhane,
  • Ardahan.

Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (7-13 AĞUSTOS) VAKA SAYILARI

Adana 241,64

Adıyaman 121,11

Afyon 191,88

Ağrı 383,99

Aksaray 361,69

Amasya 126,68

Ankara 199,55

Antalya 47,29

Ardahan 228,78

Artvin 308,55

Aydın 38,69

Balıkesir 78,29

Bartın 114,58

Batman 656,80

Bayburt 252,72

Bilecik 128,93

Bingöl 546,19

Bitlis 441,32

Bolu 112,77

Burdur 253,10

Bursa 129,70

Çanakkale 83,46

Çankırı 131,48

Çorum 182,79

Denizli 192,04

Diyarbakır 627,55

Düzce 145,32

Edirne 74,06

Elazığ 399,52

Erzincan 165,08

Erzurum 206,92

Eskişehir 296,57

Gaziantep 126,26

Giresun 279,24

Gümüşhane 235,00

Hakkari 98,75

Hatay 119,63

Iğdır 234,46

Isparta 345,22

İstanbul 181,96

İzmir 49,81

Kahramanmaraş 137,48

Karabük 186,77

Karaman 228,70

Kars 110,56

Kastamonu 177,48 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kayseri 196,14

Kırıkkale 225,69

Kırklareli 56,12

Kırşehir 164,99

Kilis 129,56

Kocaeli 146,90

Konya 415,51

Kütahya 157,28

Malatya 176,14

Manisa 114,99

Mardin 466,00

Mersin 350,18

Muğla 45,46

Muş 380,91

Nevşehir 157,40

Niğde 202,72

Ordu 240,08

Osmaniye 130,16

Rize 575,56

Sakarya 261,93

Samsun 171,16

Siirt 543,39

Sinop 119,19

Sivas 286,53

Şanlıurfa 293,77

Şırnak 144,30

Tekirdağ 84,82

Tokat 151,87

Trabzon 330,58

Tunceli 123,44

Uşak 99,88

Van 198,72

Yalova 137,29

Yozgat 210,21

Zonguldak 170,16 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 7-13 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
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