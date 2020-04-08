İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre koronavirüs dağılımını gösterdiği yoğunluk haritası gündem oldu. Başta istanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde yoğunluk dikkat çekiyor ve tedirginlik yaratıyor. İşte il yoğunluk haritası!

Fahrettin Koca canlı yayında kamuoyu ile illere göre yoğunluk gösteren korona virüs haritasını paylaştı. Bu harita ve yoğunluk gösteren ille gündem oldu. Özellikle büyük şehirlerimizde bulunan yoğunluk insanları tedirgin etti. İl il corona virüs yoğunluk haritasını sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu açıklayan Bakan Koca, korona hastalığının Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritayı da paylaştı. Paylaşılan haritaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi renkler testler, mor renkler ikinci test, yeşil renkler vaka ve kırmızı renkler ölüm yaşandığı anlamına geliyor.

TÜRKİYE

TÜRKİYE

İSTANBUL

İSTANBUL

ANKARA

ANKARA

Bakan Fahrettin Koca, yoğunluk haritalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

İZMİR

İZMİR

KOCAELİ

KOCAELİ

SAKARYA

SAKARYA

ZONGULDAK