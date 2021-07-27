İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı, açıklayan iller hangileri? 2021 il içi yer değiştirme tayin sonuçları için gözler MEBBİS'te! Erken açıklanma ihtimaline karşı binlerce kişi "Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmenlik il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı!

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İl içi tayin sonuçları, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek. İşte 2021 öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ve detayları...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtti.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



İL İÇİ TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.