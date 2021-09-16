İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/46) (Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde İzolasyon Koşulları)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15. 09. 2021 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb. ) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durumdur.

Bu kapsamda;

Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb. ) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine izin verilmesine,

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanların; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri için Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi Yeşil Sokak'ta bulunan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerde mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerde izolasyon süreçlerini geçirmelerine/tamamlamalarına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda ise en ekonomik otellerin tercih edilmesine,

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde; İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Sosyal Tesisler Birim Komisyonu'nca belirlenen konaklama bedelinin, diğer ilçelerde Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerdeki konaklama bedelinin izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, fakat yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumda olan kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına,

İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerinde Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,

Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlere; Ziyaretçi kabul edilmemesine, Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine, iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğü denetim ve gözetiminde takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kaymakamlıklarca idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, kararların Valiliğimizin web sitesinde (www. malatya. gov. tr) yayınlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri