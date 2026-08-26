Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Oğuz, Vedat Muriqi.

CANLI ANLATIM:

4' Lyon uzun bir topla çıkmaya çalıştı. Ceza yayı civarında Openda, Ake'yi çekerek topu kazanmaya çalışırken faul yaptı. Hakem oyunu durdurdu, top Fenerbahçe'ye geçti.

2' Maç çok hızlı başladı. Top bir o kalede, bir bu kalede.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Lyon karşısında sonsuz başarılar dileriz. Yolun sonu Şampiyonlar Ligi olsun!