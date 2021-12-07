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İl genel meclisi üyelerinden Mutlu'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl genel meclisi üyelerinden Mutlu'ya ziyaret

Kdz. Ereğli İl Genel Meclisi Üyeleri Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli İl Genel Meclisi Üyeleri Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca ve Hüseyin Engin Temel ile Alaplı İl Genel Meclisi Üyeleri Temel Uslu ve İbrahim Yalçın, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette çalışma hayatı ile bölge sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

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