İl Genel Meclisi Olağanüstü toplandı
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İl Genel Meclisi Olağanüstü toplandı

İl Genel Meclisi Olağanüstü toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İl Genel Meclisi, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında olağan üstü toplanan İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Yavuzlu Köyü ile Bozcayazı köyü arasındaki asfalt yolun kesilerek us nakil hattı çekilmesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kilis Merkezde bulunan Erkan Mahallesi 2175 ada 13 parsel No'lu 48.331.79 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile Kilis merkez ilçe Polateli ilçesinde mülkiyeti hazineye ait 37 adet taşınmazın trampa edilmesi, Köy yolları ile ilgili Plan bütçe komisyonu raporunu görüşülmesi, Polateli ilçesi Dümbüllü köyünde yapılması planlanan sanayi tesis alanına ait imar planına ilişkin imar ve bayındırlık raporları görüşüldü. - KİLİS

İl Genel Meclisi Olağanüstü toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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