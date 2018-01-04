İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Başladı

Kilis'te yeni yılın ilk İl Genel Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında başladı.



İl Genel Meclisi 2018 yılı Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında yapıldı. Meclis Başkanı Karakuş, açılış konuşmasında, "2018 yılının ülkemiz,milletimiz ve ilimiz, için hayırlı bir yıl olmasını, meclisimizin bu yıl içinde çalışmalarında ilimiz için hayırlı kararlara imza atmasını temenni ediyorum" dedi.



Meclis Başkanı Karakuş, Meclis çalışmalarının 8 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. - KİLİS