İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları devam ediyor
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İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları devam ediyor

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İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları devam ediyor

Karabük İl Genel Meclisi, 2021 nisan ayı olağan toplantısı 5. birleşimi yoğun gündemleri ile devam etti.

Karabük İl Genel Meclisi, 2021 nisan ayı olağan toplantısı 5. birleşimi yoğun gündemleri ile devam etti.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in Ankara'daki yoğun gündemlerinden dolayı, Nisan ayı olağan toplantısı 5. birleşimi Başkan Vekili Mehmet Çetin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda valilik tarafından İl Genel Meclisi'ne iletilen konular ve diğer gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Vekili Çetin, Meclis toplantısı sonucunda İhtisas komisyonuna havale edilen konularla ilgili çalışmaların ay sonuna kadar devam edeceğini belirtti. - KARABÜK

İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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