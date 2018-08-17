İl Genel Meclis Başkanı Karakuş'tan Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

İl Genel Meclis Başkanı Karakuş, Kilis İl Özel İdaresi'nin il ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirdiği alt yapı, yol çalışmaları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Karakuş, 7 Aralık Üniversitesi ile her zaman iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini, Özel İdarenin akademik anlamda desteğe ihtiyacı olduğu zaman Üniversite ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite olarak her zaman kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini söyledi. - KİLİS