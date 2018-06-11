İl Encümeninde Başkan Şahin'in yerine Kurt seçildi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zihni Şahin'den boşalan İl Encümen Üyeliği görevine AK Parti İl Meclis Üyesi İsmail Kurt seçildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı 71 gündem maddesi ile toplandı. Meclis toplantısı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Haziran ayı 12. birleşiminin 1. oturumuna ait toplantıda; 71 gündem maddesinden 68 oy birliği ile kabul edilerek komisyona havale edilirken geriye kalan 3 gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerine ilave olarak 2 gündem dışı maddesi, görüşülerek gündeme alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye olan Zihni Şahin'den boşalan İl Encümen üyeliğine gizli oylamada 55 oy alan AK Parti İl Meclis Üyesi İsmail Kurt seçildi.