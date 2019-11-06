İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

06.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:04

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Başkan Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Müdür Yaman, kente yapılacak hizmetler için desteğini ve başarı dileklerini iletti.



Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Beyoğlu, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışarak Diyarbakır'a hizmet etmeyi önemsediklerine dikkat çekerek İl Emniyet Müdürü Yaman'a teşekkür ettiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ortak noktamız Diyarbakır'a hizmet etmektir. Müdürümüzün bilgi ve birikimi ile Diyarbakır'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağına inanıyoruz. Kentimizdeki kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Hepimizin ortak noktası bu kadim kente hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır" dedi.



Daha sonra İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Başkan Beyoğlu ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA