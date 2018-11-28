İl Çapında MUN Training Konferansı

Academy 1418 Kampüsü'nde üç gün boyunca süren MUN Training Konferansı; Turhan Tayan Anadolu Lisesi, Barış Anadolu Lisesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, Tofaş Fen Lisesi, BTSO Sosyal Bilimler Lisesi, Çınar Anadolu Lisesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, Uluslararası Murat Hüdevandigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hexagon ve Academy 1418'den olmak üzere toplam 10 okuldan, 350 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Yabancı Diller Koordinatörü Emel Güceyü'nün yönetiminde düzenlenen konferansın organizasyon ve akademik hazırlığını Academy 1418 ve Hexagon 11. sınıf öğrencileri üstlendi.

DÜNYA SORUNLARINI TARTIŞTILAR

Öğrencilere MUN eğitimi vermek amacıyla gerçekleştirilen konferans kapsamında; delegeler Sosyal ve Politik Komite SPECPOL'de Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yolsuzlukla mücadeleyi tartışırken, Yasal Komite LEGAL'de ise devletlerin uluslararası yanlış davranışlarını masaya yatırdılar. İnsan Hakları Komitesi UNHRC'de azınlık hakları konusu ele alınırken, Ekonomik ve Sosyal Komite ECOSOC'da da geleceğin şehirleri konuşuldu. Kuzey-Güney Kore Zirvesi'nde ise (Futuristic Inter-Korean Summit) bu iki ülkenin geleceği tartışıldı.

DİPLOMASI DİLİNİ ÖĞRENDİLER

Dünya gündemini meşgul eden konuları tartışarak çözüm önerileri sunan delegeler, üç gün boyunca bir yandan diplomasiyi öğrenirken diğer yandan da İngilizce dil hâkimiyetlerini geliştirme fırsatı buldular. Görkemli geçen kapanış töreninde de delegeler ödüllerini ve sertifikalarını aldılar.