İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim
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İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim

19.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:26

AK Parti Ordu 7. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Halit Tomakin kürsüde konuştuğu sırada Divan Kurulu'nda görevli bir yetkili tarafından "Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni" sözleriyle uyarıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'unda katıldığı Ordu 7. Olağan Kongresi'nde İl başkanı Halit Tomakin ile Divan Kurulu arasındaki kısa süreli gerginlik yaşandı.

"SİZE 30 SANİYE VERİYORUM"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu'nda görevli bir yetkili araya girerek Tomakin'in konuşmasını bitirmesini istedi. Yetkili, İl Başkanı'na, "Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ettirtme kendini. Tamam. Daha birçok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır" ifadeleriyle seslendi.

ARKASINA GEÇİP PANKART AÇTI

Olaylı kongrede bir başka dikkat çeken duruma ise yerel gazeteci Osman Şahin imza attı. İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken izleyiciler arasından geçerek kürsüye çıkan gazeteci, elinde "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir" yazan bir pankart açtı. Tomakin'in arkasına geçip pankart açan Şahin, partililer tarafından kürsüden indirildi. Ardından da polisler tarafından gözaltına alındı.

İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim
İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim

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