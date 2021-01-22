İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı

22.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:44

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda İRAP tanıtım videosu gösterildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, 25 ilçenin kaymakamları, belediye başkanları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya ve diğer paydaşlar katıldı.

İRAP genelgesi 2020'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin genelge 29 Aralık 2020'de yayımlanmıştı.

Genelgeye göre, 2020'de 7 ilde hazırlanan İRAP çalışmaları, Ankara'nın da içinde bulunduğu diğer illerde de 30 Eylül'e kadar tamamlanacak.

Valilerin başkanlığında ve sorumluluğunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin sekretaryasında hazırlanan plan, valinin onayının ardından uygulanmaya başlanacak.

İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı
İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı
İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı
İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:47:48. #1.15#
title