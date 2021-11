İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

18 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantıyla çalışmalarına başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) sonuç bildirgesi yayımlandı. İRAP kısaca; Afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan ve sürdürülebilir bir plan.

ITSO'da düzenlenen İRAP sonuç bildirgesi toplantısına Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Şenol, Kaymakamlar, Belediye Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

İRAP sonuç bildirgesi İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan tarafından katılımcılara sunuldu. Kılıçarslan sunumunda Isparta İl Afet Risk Azaltma Planının AFAD Müdürlüğü başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların, bölge müdürlüklerinin, üniversitelerin, belediyelerin ve STK'ların işbirliği ve katlımı ile hazırlandığını belirterek planın sürekli güncelleneceğini söyledi.

Toplantındaki konuşmasında konunun önemine bir kez daha değinen Vali Seymenoğlu "Afet riski hepimizi ilgilendiren en önemli konulardan biri. Risk planını oluşturan, planda görev alan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çok detaylı bir çalışma olmuş. Sizlerden ricam bu kapsamlı çalışma sadece hazırlanan kitabın içeresinde kalmasın. Plandaki görev ve sorumluluklarımızı takip ederek devamlı kendimizi güncelleyelim. Her an afet olacakmış gibi kendimizi hazır tutmalıyız. Bölgemiz planda da belirtildiği gibi çeşitli afetlere maruz kalacak konumda. Geçmişte de zaten ciddi afetler yaşanmış. İnşallah yaşamayız ancak bizler her zaman olacakmış gibi afetlere hazır olmalıyız" dedi.

Kuraklık sorunun da bir afet riski olduğuna değinen Vali Seymenoğlu, "İklim koşullarının bu şekilde devam etmesi halinde kuraklık afetini yaşamamız muhtemel. Bu yüzden DSİ Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların bu konuda önlem alması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu bilinçle suyu tüketmesi önem taşıyor. Kuraklık tehlikesi zaten İRAP planının içerisinde de yer almakta" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi'nin basımı gerçekleştirerek tüm paydaşlara ulaştırılacak. Plan aynı zamanda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü internet sitesinde de vatandaşların bilgisine sunulacak.

