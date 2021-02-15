İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi öldürdüğünü itiraf eden amca tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan amca, ''Olay günü sağımı solumu çekiştirdi. Ben de ona vurdum. Ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü'' dedi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası S.T. çıktı. Cinayeti itiraf eden S.T. 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER SORGUDA

Sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor.

AMCA VE HALA TUTUKLANDI

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası S.T. (14) 'Kasten öldürme', halası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti itiraf eden S.T, ifadesinde olay günü harman alanında İkranur'un yaramazlık yaptığını iddia ederek, "Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık" dedi.

HALANIN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Delil karartma' suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi'nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği 'Sevda Tirsi' adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, "Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur'um" ifadelerine yer verdiği görüldü.

"SENİ UNUTTUK SANMA"

Ayşe Tirsi'nin bir başka paylaşımında ise 'İkranur'um seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız" diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü.

"BİR ÇOCUK DAHA MI ÖLSÜN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN"

Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, "Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun biz de rahatlarız" ifadelerine yer verdi.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.T'nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T'nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuk S.T'nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T'nin cansız bedenini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T hakkında Kasten Öldürme suçundan, şüpheli A.Ç hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR