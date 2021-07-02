İkranur Tirsi'yi kimdir, amcası mı öldürdü? İkranur Tirsi katili bulundu mu? Müge Anlı'da İkranu cinayeti hakkında son gelişmeler!

Müge Anlı İkranur cinayeti son dakika: İkranur Tirsi olayı nedir? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. İkranur Tirsi katilleri bulundu mu?

Müge Anlı'nın ATV ekranlarında aylar önce ortaya çıkardığı İkranur Tirsi cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Giresun'da kaybolduktan sonra evinin 7 kilometre uzağındaki Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik İkranur Tirsi'nin ölümünün perde arkası araştırılıyor. İkranur'un acılı babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı İkranur cinayeti son dakika: İkranur Tirsi olayı nedir?

MÜGE ANLI İKRANUR CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıları yaşandı.

İkranur'un kayıbının ardından görgü tanıkları Müge Anlı'ya bağlandı. Görgü tanıkları İkranur'un kaybolduğu saatlerde ormanlık alanda çığlık sesi duyduklarını söylenmişti. Küçük kuzun cansız bedenine ulaşıldı.

İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

İKRANUR'A NE OLDU?

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

'SON GÖRÜLME NOKTASINA ODAKLANDIK'

AKUT Giresun gönüllüsü Levent Sevinç ise herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını dile getirerek, "Son görülme noktasına odaklandık. Tanıkları dinledik, planlamamızı yaptık. Son görüldüğü noktadan rota taraması, alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık. Acil arama ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Herhangi bir ipucuna rastlayamadık. Stratejiyi değiştirdik. Gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdük. Gece boyunca buradaydık. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaları farklı metotlarla aynı bölgeye yoğunlaştık. Kızın son görüldüğü noktadan aşağıdaki dereye doğru taramamızı gerçekleştirdik. Özel harekatçı arkadaşlarımızda arama çalışmalarında batı tarafına yoğunlaştılar" diye konuştu.

İKRANUR'UN AMCASI VE HALASI İFADEYE ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi.