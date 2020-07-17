İkra Nur'un ölümündeki sırrı Adli Tıp Raporu çözecek İkra Nur'un ölümündeki sırrı Adli Tıp Raporu çözecek Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor aralayacak Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir...

İkra Nur'un ölümündeki sırrı Adli Tıp Raporu çözecek

Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor aralayacak

GİRESUN - Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan İkra Nur Tirsi'ninölümüyle ilgili sır perdesini Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor aralayacak.

Giresun'un Bulancak ilçesinde İcilli köyünde kaybolmasının ardından bütün aramalara rağmen dört gün sonra Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunan İkra Nur Tirsi için başlatılan soruşturma sürüyor.

7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek incelemesine ve yakınları dahil olmak üzere köyde onlarca kişinin ifadesinin alınmasına rağmen şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. İkra Nur'un ölümünün sırrını ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun belirlemesi bekleniyor.

Tek bulgu boğularak öldüğü

İlçenin İcilli köyüne bağlı Kıran mahallesinde 27 Haziran Cumartesi günü evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlarının yanına gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi yapılan aramalara rağmen 4 gün sonra evinden kuş uçuşu bir kilometre mesafede Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde durulmuştu. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için her detayı tek tek incelerken, Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki birçok kişinin ifadesine başvuruldu ancak şimdiye kadar şüphe uyandıracak bir bulguya da rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA