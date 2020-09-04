İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu IRAK'ta, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan V.B., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen V.B., 2 Eylül'de terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan V.B., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babasıyla buluşturuldu.

ANNESİ MUTLULUKTAN BAYILDIDuygulu anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan anne, mutluluktan kısa süreli baygınlık geçirdi.'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SELAM OLSUN'Teslim olan V.B.'nin annesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere, "Bütün Diyarbakır'daki annelere selam olsun. 6 yıldan sonra ben oğluma kavuştum. İnşallah herkes kavuşuruz. Allah devletimizden razı olsun" diyerek, destek mesajı verdi. Baba ise, "Yüce rabbim inşallah bu işe bir son verdirir, sebebiyet verdirir. İnşallah herkes evladına sağ salim kavuşur" dedi.- Mardin

Kaynak: DHA