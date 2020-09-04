İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

IRAK'ta, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan V.B., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
04.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:06
IRAK'ta, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan V.B., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen V.B., 2 Eylül'de terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan V.B., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babasıyla buluşturuldu. 

ANNESİ MUTLULUKTAN BAYILDIDuygulu anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan anne, mutluluktan kısa süreli baygınlık geçirdi.'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SELAM OLSUN'Teslim olan V.B.'nin annesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere, "Bütün Diyarbakır'daki annelere selam olsun. 6 yıldan sonra ben oğluma kavuştum. İnşallah herkes kavuşuruz. Allah devletimizden razı olsun" diyerek, destek mesajı verdi. Baba ise, "Yüce rabbim inşallah bu işe bir son verdirir, sebebiyet verdirir. İnşallah herkes evladına sağ salim kavuşur" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Can Bartu Metin Oktay Eddie Newton Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:17:28. #1.14#
title