İklim değişikliği değerlendirme toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi

Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları, akademisyenler ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları, akademisyenler ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantının başında bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde yaşanan sel felaketleri ve orman yangınlarının iklim değişikliği konusunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Dünyanın jeolojik gelişimine baktığımızda, geniş iklim değişikliklerine sahne olduğu görülmektedir. Kuşkusuz ki bu değişim sürecektir. Fakat özellikle son yüzyılda insanın iklim değişikliğine sebep olan davranışları, büyük sorunlara ve felaketlere yol açmaktadır. Bu tür felaketlerin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceği kuvvetle muhtemeldir. Bugün bizler de ilimizde, gündemimizde bulunan kuraklık, yangın, sel, heyelan gibi felaketleri içeren ve bunlara sebebiyet veren iklim değişikliğine karşı alabileceğimiz önlemleri "İklim Değişikliği Toplantısı" ile değerlendiriyoruz. Dünyayı yaşanabilir kılan; duyarlılık, eleştirel düşünme ve sorumlu davranış sergilemedir. Bu anlayışla iklim değişikliğine yönelik gerekli tedbirleri alma ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Devlet olarak alacağımız ve uygulayacağımız tedbirlerin yanında vatandaşlarımızın da olumsuz iklim değişikliklerine sebep olacak durumlardan kaçınmasını; başta çevre temizliği olmak üzere bitki örtüsünün korunması, enerji ve su tasarrufu, doğaya zarar verecek davranışlardan uzak durması gibi konularda hassasiyet göstermesini önemle rica ediyorum. Yaşamımızı güzelleştiren doğanın nimetlerini kendi elimizle yok edip dünyayı yaşanılmaz hale getirmeyelim. " dedi.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından toplantıya iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ile devam edildi. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/8-AGUSTOS/12082021/iklim-toplantisi. rar

Kaynak: Habermetre