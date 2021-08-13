İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor
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İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor

İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Ezine Çayı'nın kenarına inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı binanın enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Enkaz altında kalan vatandaşların, yan binadaki komşuları Müzeyyen Özeri, AA muhabirine, büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti.

Özeri, İstanbul'dan tatil için memleketleri Bozkurt'a gelen komşusu Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş, Şengül Kuş'un torunları Ayşe ve Kerem Ali Özdoğan (7) ile 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanneleri Ayşe Remziye, dedeleri Nadir Yücel'in enkaz altında arandığını belirtti.

İki ayrı ikiz çocuğun, yakınları ile selden önce evde olduklarını anlatan Özeri, ikizler, Ecrin ve İclal Yücel'in annelerinin bina yıkılmadan önce yapılan uyarı sonrası araçlarını başka bir alana çekmek için evden çıktığını söyledi.

"Buradaki acının tarifi yok" diyen Özeri, "Durumları çok kötü, acıları çok büyük, yardım elinin uzatılmasını rica ediyorum. Ben herkesin yardım etmesini istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan burası için, buranın halkı için çok büyük destek bekliyorum." dedi.

İkizler Ayşe ve Kerem Ali Özdoğan'ın Kur'an kursundan arkadaşı Zeynep Özeri ise arkadaşları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarının bir an önce bulunmalarını isteyen Efe Ahmet Özeri de ikizlerin selden önce dışarıda oynadığını, eve gittiklerini sonra da binanın yıkıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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