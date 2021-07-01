İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
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İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi

İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren 24 yaşındaki ikizler Aytül ve Betül Arslan, bundan sonraki hedeflerinin uzmanlık eğitimini de birlikte tamamlamak olduğunu söyledi.

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren 24 yaşındaki ikizler Aytül ve Betül Arslan, bundan sonraki hedeflerinin uzmanlık eğitimini de birlikte tamamlamak olduğunu söyledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ikizler Aytül ve Betül Arslan, üniversite sınavı sonrası SDÜ Tıp Fakültesi Bölümü'nü tercih etti. Arslan kardeşler 6 yıl kentte beraber öğrenim gördü. Başarılı bir öğrencilik geçiren ikizler, bölümü de birincilikle bitirdi. SDÜ Tıp Fakültesi'nin 23. dönem mezunlarını verdiği 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'ndaki törende ikizler Aytül ve Betül, mezuniyet coşkusunu arkadaşlarıyla yaşadı. İkizlerin babası Mustafa ve annesi Hatice Arslan da mezuniyet programına katıldı.

İkizlerden Betül Arslan, yaptığı açıklamada, "İkimiz de üniversite sınav sonuçlarına göre aynı üniversiteyi tercih ettik. Şu an burada çok özel duygular içindeyim. Birinciliği ikizim Aytül ile paylaştığım için çok mutluyum. Bana en büyük desteği ikizim ve ailem verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.'İKİMİZİN DE AYNI PUAN ALDIĞINI DUYUNCA DAHA DA MUTLU OLDUK'Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bölüm birinciliğinin, puanlarının aynı olması dolayısıyla kendilerine verilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Betül Arslan, "Puanlarımız birbirine çok yakın gidiyordu. İkimiz de birinci olur muyuz diye düşünmedik ama okul başkanımız aradı ikimizin de aynı puan aldığını duyunca daha da mutlu olduk. Ayrı bir gurur oldu bizim için. İkimizin birinciliğimizi ilan ettiklerini söyledi" diye konuştu.'BUNDAN SONRA UZMANLIĞIMIZI ALMAK İSTİYORUZ'

Bundan sonraki hedeflerinin uzmanlık eğitimini de birlikte tamamlamak olduğunu söyleyen Aytül Arslan ise, "Tıp Fakültesi gibi zorlu bir süreci bitirdim. Bunu birincilikle bitirmekten ve ikizimle bitirmekten mutluyum. Tıp fakültesi zorlu bir süreç. Çoğu şeyden fedakarlık yapmanız gereken bir yer. Doktorluk gibi kutsal mesleğe ulaştığım için çok mutluyum. İkimizin çoğu yönden ortak noktalarımız var. Bu Tıp Fakültesi sürecini birlikte çalışarak geçtik. Zorlandığımız zamanlarda benimle aynı zorlukları yaşayan destekçim vardı. Benim birinci olmamdaki büyük pay sahibi kendisi oluyor. Bundan sonra uzmanlığımızı almak istiyoruz. Ben göz hastalıkları uzmanlığımı tamamlamak istiyorum. Kardeşim Betül ise dermatoloji üzerine uzmanlığını tamamlamak istiyor. Tabii ki de aynı ilde görev yapmak istiyoruz. Aynı ilin farklı hastanelerinde de çalışabiliriz" dedi.


İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi
İkizler tıp fakültesini birincilikle bitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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