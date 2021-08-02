İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
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İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin İkizdere ilçesinde pandemi nedeniyle açık havada düğün yapmayı tercih eden çiftler için futbol sahası hizmete sunuldu.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde pandemi nedeniyle açık havada düğün yapmayı tercih eden çiftler için futbol sahası hizmete sunuldu. İlçede yeşil sahada düzenlenen düğünlerde sosyal mesafeye dikkat eden davetliler, eğlenceli anlar yaşıyor.

Türkiye'de, Covid-19 nedeniyle ertelenen düğün törenleri normalleşme süreciyle, alınan tedbirler kapsamında düzenlenmeye başlandı. İkizdere'de pandemi nedeniyle kapalı ortamda düğün yapmak istemeyen çiftler için futbol sahası hizmete sunuldu. Emine Aydın (27) ile Okan Havuz (34) çifti de düğünlerini yeşil sahada yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulan düğünde davetliler horonla eğlendi. Çiftin nikahlarını İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz kıydı.

'SEVENLERİMİZ GÜVENDE'

Gelin Emine Aydın 'Koronavirüs dolayısıyla düğünümüzü açık alanda yapmayı tercih ettik. Bu şekilde sevenlerimiz çok daha güvende oldu. Düğünün futbol sahasında olduğunu duyanlar gönül rahatlığıyla eğlencemize iştirak etti' dedi.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Pandemi dolayısıyla düğünleri ertelemek durumunda kaldık. Normalleşme süreciyle beraber düğünler de yeniden başladı. Bu çiftimiz de düğünlerini yemyeşil bir vadinin içerisindeki ilçe spor sahasında gerçekleştiriyor. Pandemi dolayısıyla açık havada gerçekleştirilen düğünler çok daha iyi oluyor? diye konuştu.

Damadın kardeşi Yasin Havuz da Pandemi dolayısıyla insanlar horonu özledi. Kardeşim de düğününü futbol sahasında yaptı, konuklara gönül rahatlığınca horon oynayabilecekleri bir saha sundu? dedi.

İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN
İKİZDERE'DE PANDEMİDE FUTBOL SAHASINDA DÜĞÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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