İkizdere'de jeotermal için ilk adım atıldı
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İkizdere'de jeotermal için ilk adım atıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde jeotermal kaynak bulmak için arama çalışmaları başladı.

İkizdere'de jeotermal için ilk adım atıldı
20.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:04

Rize'nin İkizdere ilçesinde jeotermal kaynak bulmak için arama çalışmaları başladı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilçede jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Rize'nin İkizdere ilçesinde jeotermal kaynakları değerlendirmek için çalışmalar başladı. Arama ruhsatının alındığını belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz "Bölgeye katkı sağlayacak, turizme hizmet edecek jeotermal kaynakları değerlendirme noktasında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İkizdere Belediyesi olarak bir arama ruhsatını aldık. Bunun üzerine TÜBİTAK, proje geliştirdi ve nerede olabileceği noktasında yerin 10 bin metre altında tespitler yapıyor. Şu anda makineler ve ekipler sahada çalışıyorlar. Onun devamında sondaj vuracağız. Bölgeye nefes aldıracak ve bölgeye katma değer kazandıracak bir proje. Bu proje, hem İkizderemizin gelişimi için hem de bölgenin turizme açılması adına inanılmaz bir ivme kazandıracak bize. Tabi bu proje bugünden yarına hayata geçecek bir proje değil. Orta vadeli bir proje. Şu anda analiz çalışmaları yapılıyor. Ondan sonra iş sondaja gelecek. Sondajda istediğimiz derinlikte ve istediğimiz sıcaklıkta suyu yakalarsak İkizdere'nin ısıtmasında, termal sağlık tesislerinde ve elektrik üretim santrali noktasında kullanmak istiyoruz. Bu, İkizdere'de ciddi anlamda hem nüfus tutacak hem turist çekecek hem de bölgenin gençlerinin göçünü önleyip tersine göç başlatacak bir proje. İyi de bir yol katlettik. Bu noktada İkizdere çok şanslı. Jeotermal yatağıdır İkizdere. Bu konuda genel bir çalışma da yapılıyor. Vali de destek veriyor. İkizdere vadisini İl Özel İdaresi de çok önemsiyor. Ciddi anlamda projeler geliştiriyorlar. İnşallah bu projeler orta vadede hayata geçerse İkizdere'nin rengi ve çehresi değişecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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