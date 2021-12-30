İkiz kardeşler Can ve Canan bulundu mu? Müge Anlı'da Bahar Tekin'in aradığı ikiz kardeşler nerede?

İkiz kardeşler Can ve Canan bulundu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İKİZ KARDEŞLER CAN VE CANAN BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Bahar Tekin, annesinin onları küçük yaşta bıraktığını belirterek yetimhaneye verildiklerini belirtti. Şafak adlı kardeşiyle hala görüştüğünü söyleyen Tekin, diğer kardeşlerini de bulmak istiyor.

İkiz kardeşler Can ve Canan, 11 Mayıs 2001 doğumlu.

Can ile Canan yetimhaneye verildikten sonra evlatlık edinildi. Ancak evlatlık edinen aile kısa bir süre sonra boşanma kararı aldı. Avukat ve doktor olan bir aile tarafından evlat edinilen ikiz kardeşlerden biri mahkeme kararına göre anneye diğeri babaya verildi.

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