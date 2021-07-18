İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu
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İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu

İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kurban pazarında 2,5 yaşlarında olan ikiz boğalar Vezir ile Kral pazarın gözdesi olurken, pazarın son günlerinde ise alıcılarını bekliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kurban pazarında 2,5 yaşlarında olan ikiz boğalar Vezir ile Kral pazarın gözdesi olurken, pazarın son günlerinde ise alıcılarını bekliyor.

Ünye'nin Saca Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında bayram arifesinde satışlar devam ederken, pazarda bulunan yaklaşık 1,5 tonluk ikiz boğalar Vezir ile Kral, 80 bin lira gibi bir rakamla alıcılarını bekliyor. Pazarda son güne satışların hızlandığı alanda bir yanda besiciler ve alıcılar sıkı pazarlık gerçekleştirirken, diğer yandan ise satılan kurbanlıklar kesilecek alanlara götürülüyor.

"PAZARIN GÖZDESİ İKİZ BOĞALARA 80 BİN İSTENİYOR"

Pazarın en gözdesi olan 2,5 yaşındaki ikiz boğalara 80 bin lira fiyat biçtiklerini söyleyen 15 yıllık besici Nihat Arslan, "Ben Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde 15 yıldır besicilikle uğraşıyorum. Bu seneki kurban satışlarımız çok güzel gitti. 130 adet hayvanımızdan geriye sadece 13 hayvanımız kaldı. Onların içinde de en büyük boğalarımız olan Vezir ile Kral'da var. Boğalarımızdan Kral 1500 kilogram canlı haliyle, diğer Vezir ise 1450 kilogram canlı olarak satışını gerçekleştireceğiz. Bunlara tanesi 40 bin liradan ikisine 80 bin lira istiyoruz. Yaklaşık 2,5 yıldan beri kendi büyüttüğümüz hayvanlarımıza alıcılarımızı bekliyoruz" dedi.

"BUNLARA ÇOCUKLARIMIZ GİBİ BAKTIK"

Boğalarını kurbanlık için hazırlarken çocuk gibi bakımlarını yaptığını sözlerine ekleyen Arslan," Bu boğalarımıza biz arpa ile mısırla bu hale geldiler. Tabi yine samanda veriyoruz. Bunlara biz çocuklarımıza bakar gibi bakıyoruz. Zaten bunlar ırk yani simental cinsi hayvanlardır. Zaten kurbanlık bir hayvanın bakımı ve büyütmesi normalde de 2,5 sene kadar sürüyor" diye konuştu.

(Ümit Güngör/İHA)

İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu
İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu
İkiz boğalar pazarın gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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