İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaçta? İkindi namazı vakti? İkindi namazı ne zaman? Ne zamana kadar kılınır?

İkindi namazı vakit ve tarih olarak en çok karıştırılan namaz olarak genelde karşımıza çıkar. Bu sebeple zaman zaman İslam alemi tarafından merak edilip araştırılır? Peki, ikindi namazı kaç rekat? İkindi namazı kaçta? İkindi namazı vakti? İkindi namazı ne zaman? İkindi namazı ne zamana kadar kılınır?

İkindi namazı her müslümana farz olan diğer namazlar gibi günü 5 vakit namazından birisidir. Bu haberimizde ikindi ezanının detaylarını göreceğiz. Peki, İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaçta? İkindi namazı vakti? İkindi namazı ne zaman? Ne zamana kadar kılınır?

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi ezanının okunması ile birlikte kılınan günün üçüncü namazıdır. İkindi namazı evde ya da camiide eda edilebilir. Camide kılınması ise daha faziletlidir. İkindi namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekattan oluşur. Öncelikle sünnet sonrasında farz kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı günün beş vakit kılınan namazlarından birisidir. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Bu namaz hakkında bilgiler arayıp, namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya yeni öğrenecek olanlar için ikindi namazı kılınışı şöyle;

İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 8 rekattır.

1. Rekat"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. RekatSübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

1. Rekat"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İKİNDİ NAMAZI KAÇTA?

İkindi namazı bu aylarda genelde saat 15.00'dan sonra olur. Ve bu saat sürekli değişir.

İKİNDİ NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

"İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Dolayısıyla İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi 'fey-i zevâl' hariç kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel (ikindi namazının ilk vakti) denir.

Ebû Hanîfe'ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi "fey-i zevâl" hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sânî (ikindi namazının ikinci vakti) denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır.