İkinci yılını kutladılar
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İkinci yılını kutladılar

İkinci yılını kutladılar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin sezon finalinden sonra Amerika'ya giden ünlü oyuncu Ahmet Kural, orada avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile ikinci yılını kutladı. İşte detaylar...

Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile ikinci yılını kutladı. 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin sezon finalinden sonra Amerika'ya giden çift, sevgililiklerinin ikinci yılını orada baş başa yemek yiyerek, kutladı. Sevgilisiyle pozunu yayınlayan oyuncu, "İki yıl omuz omuza kalp kalbe" notunu düşerek, mavi kalp emojisi koydu. Şahin ise, 2 ve kırmızı kalp emojisi yaparak, selfie yaptığı kareyi paylaştı. Çifte, yorum ve beğeni yağdı.

İkinci yılını kutladılar

Kaynak: Snob Magazin

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