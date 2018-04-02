İkinci Yeni'nin Son Temsilcisi Şair Ülkü Tamer, Kimdir?

İkinci Yeni'nin en naif kalemlerinden hatta akımın son temsilcisi şair Ülkü Tamer, hayatını kaybetti.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

20 Şubat 1937'de Gaziantep'te doğdu. İkinci Yeni'nin hoyrat mısralarının şairi, aktörlük de yaptı. Aynı zamanda iyi bir çevirmen olan şair, 70'in üstünde kitabı Türkçe'ye çevirdi. İlk şiiri 1954 yılında "Kaynak" dergisinde yayınlandı. 1959 yılında ilk şiir kitabı olan "Soğuk Otların Altında" çıktı. İlk evliliğini İkinci Yeni'nin ilham kaynağı, şairlerin peşinde pervane olduğu kolej aşkı Tomris Uyar'la yaptı. Tomris Uyar, Cemal Süreya'ya aşık olana kadar birlikte yaşadılar.

Türk Edebiyatı'nın en naif kalemlerinden olan Tamer, şiirle ilgilenmeyen yüzlerce insanın hayatına ya bir şarkıyla ya da bir film sahnesiyle değdi.

AHMET KAYA, ÜLKÜ TAMER ŞİİRİ BESTELEDİ, DİLLERE PELESENK OLDU

Ahmet Kaya'nın dillere pelesenk olan bu parçasını dinleyen herkes Ülkü Tamer şiiri okumuş demektir.

"Bir soğuk yel eser

Üşür ölüm bile

Anlatır akan kanı

Beyaz sesiyle"

İşte herkesin en az bir kez dinlediği bu dizeler Ülkü Tamer'e aittir.

"GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN" ŞARKISININ YAZARI

Ya da yüz binlerin hep bir ağızdan söylediği, Zülfü Livaneli ile özdeşleşen "Güneş Topla Benim İçin" bir Ülkü Tamer şiiridir.

Seheryeli çık dağlara,

Güneş topla benim için.

Haber ilet dört diyara,

Güneş topla benim için.

Umutların arasından,

Kirpiklerin karasından,

Döşte bıçak yarasından,

Güneş topla benim için....

YENİ NESİL HALUK BİLGİNER'İN TİRADIYLA HATIRLAR

Belki yeni dönem gençliğe de Ülkü Tamer'i şöyle hatırlatmalı. Onur Ünlü'nün Güneş'in Oğlu filmindeki o meşhur sahneyi izlemeyen kaldıysa buyursun buradan izlesin. Çünkü Haluk Bilginer'in tiradındaki şiirin şairi de Ülkü Tamer.

-Aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci,

Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten;

Ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci?

Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten.

İyi nişan alırdı kendini asan zenci,

Bira içmez ağlardı, babası değirmenci,

Sizden iyi olmasın, boşanmada birinci…

-Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen.