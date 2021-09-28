İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı - Haberler
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İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Sağlık
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına tüm hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşılamada gelinen son noktayla ilgili bilgi verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 70.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 658 bin 331 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 59 bin 772 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 280 bin 158 kişiye aşı yapıldı.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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