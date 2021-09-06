İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz
Dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham'ın sosyal medya hesabından yayınladığı çıplak poza beğeni yağdı. Graham, şu sıralar ikinci kez hamilelik deneyimi yaşıyor.
Büyük beden manken Ashley Graham'ın sosyal medya hesabından verdiği çıplak poz, binlerce beğeni aldı. Graham, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.
GEÇEN YIL DOĞUM YAPMIŞTI
2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren ABD'li Ashley Graham, 2020'nin Ocak ayında bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. İkinci çocuğunu doğurmaya hazırlanan güzel manken, sosyal medya üzerinden paylaştığı çıplak pozla hayranlarını mest etti.
İşte güzel modelin 700 binden fazla beğeni alan cesur paylaşımı: