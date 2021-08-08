İkimizin Sırrı konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlamadır? İkimizin Sırrı yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı bugün başlıyor. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinin konusu nedir merak edildi. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İkimizin Sırrı dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ekranların beklenen dizisi İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu ve konusu ile merak edildi. Ek olarak İkimizin Sırrı dizisi hangi diziden uyarlamadır o da merak edildi. İşte tüm cevaplar...

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

İKİMİZİN SIRRI HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

İkimizin Sırrı dizisi Güney Kore TV dizisi olan Marriage Contract dizisinden uyarlamadır.

İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.