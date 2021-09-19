Ekranların heyecanla izlenen dizisi İkimizin Sırrı bugün yeni bölümü ile ATV'de. İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 7. bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde ne olacak? İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı gelecek bölümde ne olacak? İkimizin Sırrı yeni bölüm full izle! İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI 8. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkimizin Sırrı bugün 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölüm sonunda 8. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İKİMİZİN SIRRI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin hesapları kapanıyor!

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

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