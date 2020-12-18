İkili İlişkilerde Biden Döneminde Neler Beklenmeli?
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İkili İlişkilerde Biden Döneminde Neler Beklenmeli?

18.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:47

Türkiye'nin karşı yaptırım uygulaması gerektiği düşüncesindeki Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, bu noktadan sonra artık ikili ilişkilerde model değişikliği yapılmasıyla çözüm kapısı aranabileceğini işaret etti.

Türkiye'nin karşı yaptırım uygulaması gerektiği düşüncesindeki Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, bu noktadan sonra artık ikili ilişkilerde model değişikliği yapılmasıyla çözüm kapısı aranabileceğini işaret etti

İkili İlişkilerde Biden Döneminde Neler Beklenmeli?

Kaynak: DailyMotion.com

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