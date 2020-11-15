İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
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İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

15.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:06

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kişinin ağaçlara çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kişinin ağaçlara çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Muzaffer Y. idaresindeki 65 AAG 628 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde taziye evinin önünde bulunan kaldırımdaki ağaçlara çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması ve kaldırımda yürüyen iki yayanın son anda kurtulması yer alıyor.

Kayıtların devamında çevredekilerin ve sonrasında ambulansın kaza yerine geldiği görülüyor.

İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
İki yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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