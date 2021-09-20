KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN'da Hasan T., aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz ve kuzeni Ahmet Coşar'i iki saat arayla tabancayla yaraladı. İki kuzen hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

İlk olay saat 20.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokakta meydana geldi. Hasan T. aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz'ın işlettiği kafeye gelerek tabancayla ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunların isabet ettiği Durmaz, sağ kulağından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Hasan T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Silahlı saldırılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(