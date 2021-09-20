KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI - Haberler
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KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN'da Hasan T., aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz ve kuzeni Ahmet Coşar'i iki saat arayla tabancayla yaraladı.

KARAMAN'da Hasan T., aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz ve kuzeni Ahmet Coşar'i iki saat arayla tabancayla yaraladı. İki kuzen hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

İlk olay saat 20.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokakta meydana geldi. Hasan T. aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz'ın işlettiği kafeye gelerek tabancayla ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunların isabet ettiği Durmaz, sağ kulağından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 SAAT SONRA AYNI YERE GELİP, YARALININ KUZENİNİ VURDU

Polis tarafından aranan Hasan T., yaklaşık iki saat sonra tekrar Sefa Durmaz'ın çalıştırdığı kafeye geldi. Hasan T.'yi gören Sefa Durmaz'ın kuzeni Ahmet Coşar, kaçmaya başladı. Peşinden koşan Hasan T., iki sokak kovaladıktan sonra tabancayla ateş ederek Coşar'ı omzundan yaraladı. Aynı kafe çevresinde kısa aralıklarla yaşanan silahlı saldılar çevredekileri de tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Coşar da ambulansla kuzeninin tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Hasan T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Silahlı saldırılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

KARAMAN-İKİ SAAT ARAYLA, 2 KUZENİ TABANCAYLA YARALADI

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