İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

14.11.2020 03:18 | Son Güncelleme: 14.11.2020 03:22
İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

100 Karayolu'nda kontrolden çıkan iki otomobilin 4 metrelik köprüden aşağıya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

BOLU D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan iki otomobilin 4 metrelik köprüden aşağıya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarpıp, 4 metre yükseklikten düştü. Kazada 2 otomobil de hurdaya dönerken, Metehan Özçelik ve yanındaki İsmail Erten ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan Hüseyin Sarıkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, iki otomobilin arka arkaya köprüden uçmasıyla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sürücüleri yarıştığı ya da köprüden uçmadan önce çarpışmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.


İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Bolu'da 2 otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Tarkan İlker Aksum Hazar Ergüçlü Ferzan Özpetek
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 03:22:58. #1.15#
title