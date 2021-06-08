İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Koyuncu idaresindeki 44 DD 806 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kaya idaresindeki 35 AZ 5664 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücülerinden Mahmut Koyuncu, Mehmet Ali Kaya ve otomobilde bulunan Bozan Koyuncu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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