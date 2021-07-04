İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı 2 kişi yaralandı. Ters dönen araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy barajı mevkisinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Emin Aba (30) yönetimindeki 16 AIV 152 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Ayhan Hemiş (32) yönetimindeki 28 EL 773 plakalı otomobille Boğazköy barajı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin şerit ihlali yapması sonucu meydana gelen kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Ayhan Hemiş yönetimindeki otomobil tarlalık alana yuvarlanarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü ile yolcu Ferda Bakar (30), olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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