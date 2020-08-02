İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

02.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:58

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cevdet E. idaresindeki 78 AE 495 plakalı otomobil, Beyköy beldesinde bulunan Samandere Milli Park yolunda karşı yönden gelen Kazım A. yönetimindeki 81 ABC 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve beraberlerindeki Emine Kazan ile Zübeyde Adak yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cevdet E. ve Emine Kazan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE

Kaynak: AA

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