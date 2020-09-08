İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Saliha Öğütlüoğlu'nun kullandığı 45 AES 255 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde refüjü aşarak, Kübra Dundar idaresindeki 58 ABE 462 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüler ile Dundar'ın otomobilinde bulunan Nuray Bulut'u çıkardı.

Yaralı 3 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA