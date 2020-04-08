İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda... - Haberler
Kemal Polat, Güncel

İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda...

İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda moral buluyorOĞLU Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenerek taburcu edilen Ayşe Polat (83), karantinada kaldığı evinin...

08.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:49
İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda...

İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda moral buluyor

OĞLU Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenerek taburcu edilen Ayşe Polat (83), karantinada kaldığı evinin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkarak moral buluyor. Kendisi hastanedeyken ikinci oğlu İbrahim Polat'ın (57) koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberi, yaşlı kadına verilmedi. Oğlunun hala yoğun bakımda olduğunu düşünen kadın, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.İstanbul'da yaşayan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.TEK MORAL KAYNAĞI EVİN BALKONUPolat, hastalığın ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evine yerleşti. Burada kızı ve yakınları tarafından özel ilgilenilen Ayşe Polat, kızının evinde karantinada yaşıyor. Evde sıkıldığı vakitlerde evin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkan yaşlı kadın burada vakit geçiriyor. Ağzından maskesini hiç çıkarmayan Polat'ın kızı Emiş Güven ise her türlü ihtiyacını karşılayarak annesine destek oluyor.OĞLUNU KAYBETMESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIAyşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü anlatan gözü yaşlı kadın, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.'AÇ DURUN AMA EVDE YATIN'İştahsızlık ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu ifade eden Ayşe Polat, "3 gün bilinçsizce yattım Manavgat Devlet Hastanesi'nde. Çok şükür iyileştim. İbrahim Polat oğlum da hastanede yatıyor ondan hiç haberim yok. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın" dedi.

Yaşlı kadının diğer oğlu İbrahim Polat'ın İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle geçen ay sonunda yaşamını yitirdiği ancak bu acı haberin yaşlı kadına verilmediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Esra Balamir Levent Dörter Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:17:34. #1.15#
title