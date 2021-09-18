İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi - Haberler
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İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düşen iki lise öğrencisi, evlerinde karantinada olması gerekirken kentin en işlek caddesinde HES kodu denetiminde yakalandı.

Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düşen iki lise öğrencisi, evlerinde karantinada olması gerekirken kentin en işlek caddesinde Hes Kodu denetiminde yakalandı. Alışveriş için dışarı çıkan her iki öğrencinin ailesine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı. Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, İ.Y. (13) ile N.T.'nin (15) HES kodu sorgulamasını yaptı. Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düştükleri ortaya çıktı.

Ailelerine para cezası kesildi

İ.Y., evden ekmek arası döner almak için çıktığını, N.T. ise kırtasiyeye gittiğini belirtti. Kentin en işlek caddesinde yakalanan iki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı. Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi

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Haber: İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi - Haberler
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