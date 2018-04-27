İki Küçük Çobanın Cesetleri Su Kuyusunda Bulundu

Gaziantep'e havan otlatmak için meraya giden 2 çoban arkadaşın cenazeleri su kuyusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde yasayan Yusuf Kaya ve Ferhat Taş isimli iki arkadaş okuldan çıktıktan sonra kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya götürürler. Aksam hayvanlar köye dönmesine rağmen çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri aramaya çıktı. Aileler köylülerle birlikte meradaki suyu acı su için açılan çukur kontrol ettiklerinde her ikisinin de elbisesi suyun üzerinde buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine su kuyusunda yürütülen aramada Gaziantep Büyükşehir itfaiye daire başkanlığına ait dalgıçlar tarafından 2 çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocukların cesedi su kuyusundan çıkarılarak Gaziantep adli tıp Kurumu'na gönderildi. - GAZİANTEP