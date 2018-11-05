İki Kardeş Şehrin Sporcuları Bir Araya Geldi

Kültür Park'ta gerçekleşen buluşmaya Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 1947 Mardin Sağlık Spor Kulüp Başkanı ve Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Bayan Hentbol Takım Antrenörü İsmail Bayraktar, iki takımın oyuncu ve yöneticileri katıldı.

Dostluk buluşmasında konuşan ve kardeşçe bir mücadele için Elazığ'a geldiklerini ifade eden Mehmet Çelik, maç sonrasında sonucun ne olursa olsun Elâzığ'dan mutlu ayrılmalarına engel olamayacağını kaydetti. Elazığ'da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Çelik, centilmenliğin galip gelmesi için gerekli hassasiyeti iki takımında göstereceğini belirtti.

BAŞKAN YANILMAZ: "SPORA VE SPORCUYA ÖNEM VEREN BİR ŞEHİRİZ"

Elazığ ve Mardin'in spordan sanata çok özellikli şehirler olduğunu belirterek söze başlayan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, maçlardaki sonuçların ne olursa olsun Elazığ'ın dostane tutumuna etki etmeyeceğini ve her zaman kardeşliğin kazanacağını söyledi.

Elazığ ve Mardin'in kadim medrese eğitimleri ile birbiriyle örtüşen iki kent olduğuna dikkat çeken Başkan Yanılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: "Elazığ Harput'un kadim medrese eğitimi ile Mardin'in medrese eğitimi birbiriyle örtüşüyor. İki kardeş şehrin sporcuları olarak dostluğun galip gelmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Elazığ bir açık hava spor merkezidir. Hentboluyla, futboluyla, basketboluyla, amatör sporlardaki başarılarıyla örnek bir şehirdir. Aynı zamanda edebiyat ve musiki kentidir. Su sporlarının yapıldığı, üç tarafı sularla çevrili olduğu tek şehirdir. Sizlerde özellikleri olan bir şehre çok özellikli bir şehirden geldiniz. Sonuç ne olursa olsun sporu bırakmayın. Bende sporun içinden gelmiş biriyim. Heyecanınızı ve duygularınızı çok iyi anlıyorum. Hepinizi şimdiden tebrik ediyorum "dedi.