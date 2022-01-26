İki Kardeş Bir Sevda nerede çekildi? İki Kardeş Bir Sevda ne zaman çekilmiştir? İki Kardeş Bir Sevda konusu ve oyuncuları

İki Kardeş Bir Sevda nerede çekildi? İki Kardeş Bir Sevda ne zaman çekilmiştir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yapımlardan olan İki Kardeş Bir Sevda konusu ve oyuncuları...

İKİ KARDEŞ BİR SEVDA KONUSU

Birbirine sevgiyle bağlı iki kardeş olan Müslüm ve Abdullah, dayanışma içinde karşılaştıkları her sorunun üstesinden gelirler. Müslüm komşu köyde gördüğü bir kıza aşık olur. Ancak töre gereği önce ağabeyinin evlenmesi gerekmektedir. Bir süre sonra Abdullah da bir kıza aşık olur ve evlenmeye karar verir. İki kardeş de komşu köyde yaşayan Bircan'a aşık olmuştur. Gerçek, Müslüm genç kızın evine haber vermeye gittiğinde anlaşılır. Müslüm çok sevdiği ağabeyiyle Bircan arasında kalmıştır.

Yıl 2004

Tür Dram, Aile

Özellikler Renkli

Senaryo Soner Pehlevan

Görüntü Yönetmeni Tahir Zencirbağ

İKİ KARDEŞ BİR SEVDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük kısmı ormanlık alanda ve köy yerinde gerçekleştirilen çekimlerin tam olarak hangi şehirde gerçekleştirildiği, bugüne dek açıklanmadı. Bu nedenle İki Kardeş Bir Sevda filminin nerede çekildiği gizemini koruyor.

İKİ KARDEŞ BİR SEVDA OYUNCULARI

Nese Arda - Anne

Burhan Ince - Baba

Tarik Köksal - Abdullah

Fatih Köroglu - Müslüm

Ali Sag

Ali Riza Soydan - Sihhiyeci Osman

Esin Yigit - Bircan

İKİ KARDEŞ BİR SEVDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ

İki Kardeş Bir Sevda filminin çekimleri 2004 yılında gerçekleştirildi. Film 82 dakika olarak yayınlandı.

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