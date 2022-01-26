İki Kardeş Bir Sevda nerede çekildi? İki Kardeş Bir Sevda ne zaman çekilmiştir? İki Kardeş Bir Sevda konusu ve oyuncuları
Birbirine sevgiyle bağlı olan iki kardeşin aynı kıza aşık olmasını konu edinen İki Kardeş Bir Sevda filmi hakkında İki Kardeş Bir Sevda nerede çekildi? sorusuna yanıt aranıyor. Filmi izleyen kişiler, İki Kardeş Bir Sevda filminin oyuncularını, filmin nerede çekildiğini ve ne zaman çekildiğini araştırmayı sürdürüyor. Ahmet Sönmez'in yönettiği ve senaryosunu Soner Pehlivan'ın yazdığı İki Kardeş Bir Sevda filmiyle ilgili detaylar, haberimizde...
İki Kardeş Bir Sevda nerede çekildi? İki Kardeş Bir Sevda ne zaman çekilmiştir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yapımlardan olan İki Kardeş Bir Sevda konusu ve oyuncuları...
Birbirine sevgiyle bağlı iki kardeş olan Müslüm ve Abdullah, dayanışma içinde karşılaştıkları her sorunun üstesinden gelirler. Müslüm komşu köyde gördüğü bir kıza aşık olur. Ancak töre gereği önce ağabeyinin evlenmesi gerekmektedir. Bir süre sonra Abdullah da bir kıza aşık olur ve evlenmeye karar verir. İki kardeş de komşu köyde yaşayan Bircan'a aşık olmuştur. Gerçek, Müslüm genç kızın evine haber vermeye gittiğinde anlaşılır. Müslüm çok sevdiği ağabeyiyle Bircan arasında kalmıştır.
- Yıl 2004
- Tür Dram, Aile
- Özellikler Renkli
- Senaryo Soner Pehlevan
- Görüntü Yönetmeni Tahir Zencirbağ
Büyük kısmı ormanlık alanda ve köy yerinde gerçekleştirilen çekimlerin tam olarak hangi şehirde gerçekleştirildiği, bugüne dek açıklanmadı. Bu nedenle İki Kardeş Bir Sevda filminin nerede çekildiği gizemini koruyor.
- Nese Arda - Anne
- Burhan Ince - Baba
- Tarik Köksal - Abdullah
- Fatih Köroglu - Müslüm
- Ali Sag
- Ali Riza Soydan - Sihhiyeci Osman
- Esin Yigit - Bircan
İki Kardeş Bir Sevda filminin çekimleri 2004 yılında gerçekleştirildi. Film 82 dakika olarak yayınlandı.