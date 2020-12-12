İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü

12.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:59
İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Ayhan ve Özkan Ekinci isimli iki kardeş, 1 hafta arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Ayhan ve Özkan Ekinci isimli iki kardeş, 1 hafta arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ayhan Ekinci 17 gün önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ekinci, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekinci'den 2 gün sonra Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki kardeşi Özkan Ekinci'de aynı belirtilerle rahatsızlanarak hastaneye gitti. Abisiyle aynı kaderi paylaşan Ekinci'nin de, test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Tedavileri iyiye doğru giden kardeşlerden Ayhan Ekinci, bir anda fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Abisinin vefatından 1 hafta sonra ise, hastanede tedavi gören kardeşinden acı haber geldi. Ayhan Ekinci'nin kardeşi Özkan Ekinci de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak korona virüse yenik düştü. Ekinci kardeşlerin cenazesi Pelitli Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Özkan Ekinci'nin oğlu Abdullah Ekinci'nin AK Parti Gençlik Kolları'nda görevli olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mardin'de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü
Mardin'de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü
Hatay'da bir hastane personeli daha korona virüse yenik düştü
Hatay'da bir hastane personeli daha korona virüse yenik düştü
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Samatta Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki kardeş 1 hafta arayla virüse yenik düştü - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:18:41. #1.14#
title