İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü

Hindistan'ın Bhopal şehrinde yüz kez tornavida saplanarak öldürülen iki günlük kız çocuğu, bir tapınağın önüne bırakıldı.

Hindistan'ın Bhopal şehrinde dün iki günlük kız çocuğu vücudunda yüz kez tornavida saplandıktan sonra bir tapınağın önüne bırakıldı.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen görevliler, iki günlük bebeğin cansız bedenini kanlar içinde bir battaniye içinde buldu. Görevliler, iki günlük bebeği vahşi bir hayvan tarafından parçalandığını düşündü. Olay yerine sevk edilen polisler tarafından otopsiye götürülen bebeğin vücudunda yüz tornavida darbesi tespit edildi. Yetkililer aynı bölgede geçen hafta yeni doğmuş bir kız bebeğin boğularak öldürüldükten sonra boş bir binanın önüne atıldığını söyledi.

25 KİŞİLİK EKİP HAREKETE GEÇTİ

Yetkililer aynı bölgedeki 132 köyde, son üç aylık süre zarfında tek bir kız çocuğunun dünyaya gelmediğini söyledi. "Kırmızı" bölge olarak edilen köylerde kız çocuklarının doğduktan sonra veya kürtaj ile alınarak öldürüldüğü şüphesi üzerine 25 kişilik bir ekip köylerde çalışma başlattı.

"HİÇBİR KIZ ÇOCUĞUNUN DOĞMAMIŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İnsan Hakları Aktivisti Nivedita Menon, 132 köyde resmi kayıtlara göre hiçbir kız çocuğunun doğmamış olmasının mümkün olmayacağını ifade etti.